Миссия ЕС объединяет 28 государств.

В рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EU Military Assistance Mission for Ukraine) в 2023 году планируется подготовка 30 тысяч военнослужащих ВСУ, в том числе воинов Сил ТрО.

Как рассказали в Министерстве обороны Украины, миссия ЕС объединяет 28 государств.

Стратегической целью миссии является усиление возможностей ВС Украины для эффективного проведения операций, защиты суверенитета и восстановления территориальной целостности Украины и защиты гражданского населения.

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Как напомнили в Минобороны, в 2022 году на начальном этапе миссия ЕС закупила необходимое военное имущество, оборудование и боеприпасы для подготовки украинских военнослужащих, а в 2023 году мероприятия по подготовке будут проходить на территории государств-членов Европейского Союза.

Тренировка украинских военных в странах ЕС

17 октября 2022 года Совет ЕС принял решение о создании миссии по предоставлению Украине военной помощи (EUMAM Ukraine). В рамках миссии запланирована индивидуальная, коллективная и специализированная подготовка украинских военнослужащих, в том числе бойцов ТрО.

Мандат миссии изначально рассчитан на два года, финансирование на этот период предусмотрено на уровне 106,7 млн евро.

По состоянию на конец мая в рамках тренировочной миссии Евросоюза уже подготовлено 15 тысяч украинских военнослужащих.

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