В то же время, коллективная подготовка украинских солдат продолжается и в далее.

Министр обороны США Ллойд Остин заявляет, что международные инструкторы уже подготовили 9 моторизованных и механизированных бригад из числа украинских солдат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-12"), которое проходит в онлайн-формате.

Остин отметил, что совместными усилиями члены контактной группы обеспечили, чтобы украинские солдаты имели необходимую подготовку.

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"Мы подготовили девять моторизованных и механизированных бригад и продолжаем осуществлять коллективную подготовку для украинских боевых подразделений", - сказал Остин.

Также министр обороны США подтвердил, что ранее в этом месяце 31 учебный танк M1 Abrams уже доставлен на немецкий полигон в Графенвере для подготовки украинских танковых экипажей.

Военная помощь Украине

Миссия Евросоюза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) уже подготовила 15 тыс. солдат ВСУ. Еще планируется подготовить 15 тыс. украинских солдат до конца 2023 года.

Кроме того, Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания создали коалицию для обеспечения Украины боевыми воздушными силами. Премьер Британии Риши Сунак отмечал, что его страна готова начать обучение украинских пилотов уже этим летом.

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