Если в Украине Россия делает ставку на пушечное мясо, то НАТО она разрушит гибридными методами - показав его слабость.

Европа "профукала" свой шанс подготовиться к войне с РФ, который своим западным партнерам дала Украина. Теперь Россия попытается воспользоваться своим шансом уничтожить НАТО методами гибридной войны. Об этом пишет старший научный сотрудник и старший советник Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас.

"Украина еще не побеждена. Но Россия уже выиграла важнейшую битву: с Западом", - отмечает он в авторской статье на сайте CEPA.

Лукас убежден военная машина Кремля не остановится в Украине, и следующей целью агрессора станет НАТО, а конкретно - страны Балтии. Аналитик отмечает, что просто сейчас Россия еще не готова к нападению, ведь война против Украины слишком истощила российскую армию. Но, по его мнению, агрессор способен быстро восстановить свои силы.

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Эдвард Лукас убежден, что война России против НАТО будет отличаться от тактики "мясорубки", которую она демонстрирует на фронте в Украине. Вместо попыток захватить побольше территорий Россия будет пытаться уничтожить доверие к НАТО.

Аналитик отмечает, что агрессия РФ против стран Балтии поставит НАТО перед необходимостью нейтрализовать российский Калининград, который будет препятствовать любым оборонительным усилиям Запада. Однако западные лидеры на примере Украины уже продемонстрировали, что не готовы на решительные действия, пишет Лукас.

"В любом случае ограниченный ответ [на российскую агрессию] будет означать конец НАТО. Одной жертвой будет единство. Еще большей потерей будет доверие к альянсу. Даже небольшой, символический российский рейд на территорию НАТО, который останется безнаказанным, будет означать конец гарантии коллективной безопасности. Это будет окончательный триумф Путина", - убежден аналитик.

Перспектива российской войны с НАТО

Как писал УНИАН, Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы. Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер считает, что российская армия уже сейчас "ориентируется на Запад".

Также мы рассказывали, что Россия бережет свою авиацию и не бросает ее так рьяно в мясорубку войны в Украине, как она это делает с сухопутными силами. Вероятно, Кремль бережет этот ресурс для будущей войны против НАТО, говорят эксперты.

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