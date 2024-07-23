По его словам, есть признаки того, что "российская армия ориентируется на Запад".

Россия продолжает наращивать военную мощь, в чем есть опасность. Об этом сказал генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер в интервью Tagesspiegel.

Так, он отметил, что есть признаки того, что "российская армия ориентируется на Запад". И уже через несколько лет у них будет достаточно ресурсов для нападения на территорию Североатлантического альянса.

"Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом, чтобы осуществить нападение на территорию НАТО", – считает Бройер.

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По его словам, такой прогноз он делает, учитывая собственный анализ, а также информацию от разведки и вооруженных сил союзников и заявления российского диктатора Владимира Путина.

"Российская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем арсенале лишь половину этого количества", – добавил генерал-лейтенант Карстен Бройер.

Угроза нападения РФ на НАТО

Бройер – далеко не первое лицо, которое говорит о возможности нападения России на территорию НАТО. Так, президент Польши Анджей Дуда говорил, что РФ может напасть на Альянс уже в 2026-2027 году. По его словам, страны-члены должны срочно увеличить свои расходы на оборону.

В то же время аналитики американского Института изучения войны заявляли, что РФ может готовиться развернуть широкомасштабный вооруженный конфликт с НАТО в более короткие сроки, чем ранее прогнозировал ряд западных аналитиков.

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