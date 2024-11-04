В случае победы в Украине силы Путина могут быть готовы к новым действиям через два года, а то и меньше, отмечает обозреватель.

Независимо от того, кто победит на выборах в США – Дональд Трамп или Камала Харрис, это станет проигрышем для европейской безопасности, ведь мало кто верит, что Штаты придут Европе на помощь в случае вооруженного конфликта с РФ.

"Война вероятна, и она ближе чем мы думаем. Если предположить, что Россия заведет Украину в тупик, силы президента Путина могут быть готовы к новым действиям через два года, а то и меньше. Все еще надеются, что НАТО сработает и что Соединенные Штаты придут на помощь, однако мало кто в это верит", - пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас.

Лукас отмечает, что Украина выиграла для Запада время на подготовку к войне с Россией, однако Европа этим шансом не воспользовалась. По его словам, Европа "скандально плохо" подготовлена к возможному российскому вторжению – и Путин об этом знает.

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Как отмечает аналитик, Россия уже атакует Запад, совершая диверсии. При этом, как отмечает редактор журнала Defence Analysis Фрэнсис Туса, многие инциденты официальные лица и соответствующие компании "замалчивают" и это приводит к еще большему хаосу.

В то же время некоторые европейские страны видят угрозу со стороны России и активно готовятся к войне, отмечается в статье. Так, Финляндия накопила шестимесячные запасы продовольствия, топлива и медикаментов, а также места в бомбоубежищах для каждого жителя. Эстония тратит четверть своего оборонного бюджета только на боеприпасы. Польша располагает самыми крупными и эффективными вооруженными силами в Европе. При этом вполне возможно, им придется сражаться в одиночку, отмечает Лукас.

За нерешительность Запада сейчас расплачиваются украинцы, однако побежденная Украина станет гигантской проблемой для всей Европы, говорится в статье.

"У нас был шанс противостоять кремлевскому империализму вместе с большой, сильной, единой страной. Испугавшись рисков и затрат, связанных с оказанием реальной военной поддержки, мы не воспользовались им. Украина дала нам время на укрепление собственной обороны. Мы и это потратили впустую… Тем временем наша безопасность и свобода покоятся на хрупком предположении: следующая администрация США будет заботиться о нашей безопасности больше, чем мы сами", - подытоживает Лукас.

Возможное вторжение России в Европу

Недавно генералы смоделировали нападение РФ на НАТО в 2027 году. Согласно моделированию, НАТО понадобится 10 дней для активации пятой статьи о коллективной обороне. Кроме того предполагается много потерь и частичная оккупация Литвы.

В то же время заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что сейчас Россия "не имеет ни намерения, ни возможности" напасть ни на одну из стран Альянса".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США Европе придется пересмотреть свою поддержку Украины, поскольку она не сможет "в одиночку нести бремя войны".

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