Если бы Россия бросала самолеты в бой так же безжалостно, как танки и пехоту, она бы имела значительно больше успеха на фронте в Украине.

Россия бережет свою авиацию и не бросает ее так рьяно в мясорубку войны в Украине, как она это делает с сухопутными силами. Вероятно, Кремль бережет этот ресурс для будущей войны против НАТО, говорят эксперты, опрошенные изданием Business Insider.

Джон Баум, эксперт по военно-воздушным силам Института Митчелла и подполковник ВВС США в отставке, отметил, что россияне "могли бы привлечь к бою более совершенные самолеты, но они просто этого еще не сделали".

В частности Россия до сих пор не использовала в активных операциях свой современный самолет Су-57, который позиционируется Кремлем как аналог американского F-35. По известной информации, этот самолет лишь несколько раз запускал ракеты с российской территории, но не залетал в украинское воздушное пространство. Это при том, что этот самолет по своей концепции должен действовать во вражеском воздушном пространстве - на то он и позиционируется как "невидимка".

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"Россия использует много своих воздушных средств. Но, много российских ВВС вы совсем не видите над Украиной", - сказал Эндрю Кертис, независимый исследователь обороны и бывший офицер Королевских ВВС Великобритании.

Он подчеркнул, что Россия использует Су-57 таким образом, что "нет риска". По его мнению, "причина этого заключается просто в том, что они стремятся убедиться, что они сохраняют надежные современные военно-воздушные силы для любых будущих операций, которые они, возможно, захотят провести".

"И это само по себе довольно важно, поскольку это свидетельствует о том, что по крайней мере кто-то в Кремле думает не только об Украине", - сказал Кертис.

Майкл Кларк, эксперт по России и Украине и советник по национальной безопасности Великобритании, сказал, что Россия в определенной степени жертвует эффективностью своих войск в Украине, чтобы сохранить важнейшие средства ради возможного будущего конфликта.

"Если бы россияне бросали против Украины все, что имели, они, вероятно, были бы в более сильной, лучшей позиции, чем сейчас", - сказал он.

Кларк отметил, что Россия бережет свои самолеты, потому что понимает: если слишком глубоко застрять в Украине, то ничего не останется, "если дойдет до какого-то конфликта с НАТО".

Главнокомандующий США в Европе генерал Кристофер Каволи заявил в апреле Конгрессу, что Россия потеряла в Украине лишь около 10% своего воздушного флота. То есть в ее арсенале воздушных сил осталось еще много чего.

Питер Лейтон, сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший офицер Королевских ВВС Австралии, сказал, что Россия вполне может иметь в виду будущий конфликт НАТО, принимая решения сегодня.

Например, Россия может считать, что в войне с НАТО ее военно-воздушные силы могут "продержаться достаточно долго, чтобы противостоять некоторым воздушным налетам НАТО и на короткое время помочь защитить российские сухопутные силы". Такой план требовал бы не разбазаривать активы в Украине.

Российские потери на войне в Украине

Как писал УНИАН, по состоянию на 31 июля Генштаб ВСУ оценивал потери российской авиации в 363 самолета и 326 вертолетов. По оценкам, Россия еще имеет в своем запасе не менее 1500 самолетов и вертолетов различных типов. Некоторые из них до сих пор производят небольшими партиями.

Для сравнения, Россия почти исчерпала пехотную бронетехнику и танки, которые хранились на складах с советских времен. Например, более-менее современные танки окончательно кончатся у россиян уже к середине 2026 года. А запасы МТ-ЛБ закончились уже сейчас.

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