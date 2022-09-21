Российские власти ввели уголовное наказание за сдачу в плен, а мобилизованные будут нести такую же ответственность, что и контрактники.

Совет Федерации России 21 сентября принял пакет поправок о военной службе, который усиливает контроль в армии и вводит ответственность для мобилизованных россиян.

Об этом сообщают росСМИ.

В частности Совфед принял поправку, которая предсматривает, что отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации, военного положения и в военное время".

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Помимо этого ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы или утрату военного имущества, если они совершены "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

Отмечается, что за неявку или самовольное оставление места службы призывники из запаса будут нести уголовную ответственность наравне с контрактниками.

Также Совфед ввел уголовную ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и мародерство (до 15 лет).

Как сообщил Путин в своем обращении, в РФ с 21 сентября 2022 года объявляется частичная мобилизация. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Министр обороны РФ Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

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