Дрон попал в Южный мост в Киеве: движение метро и транспорта остановлено (видео)

В момент атаки дрона по мосту как раз ехал поезд метро.

Российский дрон врезался в Южный мост в Киеве – при этом в этот момент по нему на открытом участке пути проезжал поезд метро. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на рассказы очевидцев.

Отмечается, что дрон попал в ограждение возле проезжей части моста.

"Пассажиры услышали мощный взрыв и увидели вспышку. Сразу после этого в вагоне появился дым, а из вентиляции посыпалась пепел", – рассказали люди, находившиеся в поезде метро.

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В сообщении говорится, что люди не пострадали. При этом поезд доехал до правого берега, преодолев открытый участок пути через мост, до станции "Выдубичи", где пассажиров высадили. Очевидцы не знают, повреждён ли поезд

Далее движение по "зеленой" ветке продолжил другой поезд.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух попаданиях БПЛА вблизи опорной части Южного моста.

"В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановлено. Специалисты КП "Киевавтошляхмист" обследуют состояние сооружения после попаданий", – отметил мэр.

Метро в Киеве во время тревог

Как сообщал УНИАН, киевские власти обратились к правительству с просьбой внести изменения в протоколы безопасности, действующие в столице. Среди прочего планировалось пересмотреть порядок организации движения по мостам.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что при условии принятия новых протоколов безопасности Киев предлагает внести некоторые изменения в работу метрополитена. Чтобы во время воздушной тревоги без ограничений работала Сирецко-Печерская линия (зеленая ветка). С обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост с левого на правый и с правого на левый берег.

Такое решение было поддержано правительством.

Ранее во время тревог поезда метро не проезжали открытый участок на Южном мосту.

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