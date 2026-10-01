В Киеве появилась новая минискульптура 'Шукай!': кому она посвящена и где ее найти (фоторепортаж)

Мини-скульптура посвящена легендарной танцовщице Брониславе Нежинской.

30 сентября 2026 года в Киеве открыли новую мини-скульптуру культурно-исторического проекта "Шукай!" Юлии Бевзенко – уже 54-ю по счету.

Как сообщает корреспондент УНИАН с места событий, скульптурка посвящена Брониславе Нежинской – выдающейся танцовщице и одной из самых влиятельных хореографов XX века, которая коренным образом изменила мировой балет. Она стала первой женщиной-хореографом мирового уровня и реформаторкой современного танца.

Киев чтит Нижинскую не просто так, ведь именно в украинской столице она в 1919 году основала свою легендарную "Школу движения", где разрабатывала авангардный хореографический язык и воспитала целую плеяду выдающихся артистов, в частности Сержа Лифара. Это было время, когда балетный канон в значительной степени определяла имперская русская традиция, а профессия хореографа была почти исключительно мужской.

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Установка этой скульптуры возвращает киевский период творчества художницы в культурный контекст города и напоминает о выдающемся вкладе Киева в мировое балетное наследие, отмечают авторы проекта.

"Украине нужны такие героини. Нежинская – пример украинской художницы мирового масштаба, которая не пыталась вписаться в готовые рамки. Мне близки ее бескомпромиссность и аутентичность, смелость создать собственный балет и следовать за своим интересом и страстью, даже когда это означало спорить с каноном. Она сама создала для себя место в профессии, где женщинам этого места почти не оставляли", – говорит автор проекта "Шукай!" Юлия Бевзенко.

Найти минискульптуру Брониславы Нежинской можно в Киеве на фасаде здания Национальной оперы Украины по улице Лысенко, 5, непосредственно под окнами репетиционного (танцевального) зала.

"Шукай!" – что известно о проекте

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, культурно-исторический проект "Шукай!" в 2018 году основала киевская гид Юлия Бевзенко: первая мини-скульптурка появилась 29 января 2018 года на фасаде одного из ресторанов на Андреевском спуске – она называлась "Котлета по-киевски". Впоследствии в столице начали появляться все новые и новые тематические мини-скульптурки, так или иначе связанные с историей города.

Полномасштабная война придала проекту новый импульс – в Киеве начали появляться скульптурки, посвященные защитникам Украины.

Также недавно открылась мини-скульптурка на фасаде здания редакции УНИАН, посвященная знаменитому ювелиру Иосифу Маршаку – именно здесь когда-то стояла его фабрика.

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