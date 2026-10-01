Пляжи, горы или вечеринки: какой из трех Балеарских островов выбрать для отпуска

У всех них есть свои прелести, но выбирать нужно, исходя из собственных планов на отпуск.

Если вы планируете отпуск на Балеарских островах, нужно знать, что Майорка, Менорка и Ибица – три крупнейших и самых популярных из них.

Но отдых на каждом из островов может существенно отличаться, пишет Euronews. В частности, Майорка отличается наибольшим разнообразием ландшафтов – от живописных гор и деревень до длинных песчаных пляжей и оживленных курортов. Менорка значительно спокойнее: здесь больше тихих бухт, пешеходных маршрутов и неторопливого ритма жизни. Кроме того, остров не испытал такого масштабного туристического наплыва.

Ибица прежде всего известна ночной жизнью, но остров может предложить гораздо больше, чем клубы: пейзажи, пляжи и исторические деревни.

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Майорка

Это самый большой из трёх островов. На побережье можно найти всё: от длинных песчаных пляжей с гостиничными комплексами до небольших бухт, окружённых соснами. Среди самых известных мест – Кала-Мондраго, Кала-Варкес и Форментор, а на северо-западном побережье пейзажи меняются в районе горного хребта Серра-де-Трамунтана. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположены деревни, оливковые рощи, маршруты для пеших прогулок и велотуров.

Некоторые из самых красивых деревень Испании – Дейя и Вальдемосса. А в городке Сольер можно прокатиться на историческом трамвае, который доставляет пассажиров до порта.

Но, как отметило издание, ни одно путешествие по Майорке не будет полным без посещения Пальмы – столицы острова. Она позволяет совместить пляжный отдых с городской прогулкой. Здесь есть готический собор, исторический старый центр, рестораны и ночные заведения. А достопримечательности, в частности Fundació Miró Mallorca, где жил и работал художник Жоан Миро, можно посещать даже зимой, которая в городе довольно мягкая и солнечная.

На Майорке также самый большой выбор жилья – от крупных семейных курортов до бутик-отелей. Поэтому остров подходит и семьям с маленькими детьми, и молодежи. Для семей здесь есть множество пляжей и развлечений, а горы особенно привлекают любителей пеших походов и опытных велосипедистов.

Вечером выбор также широк – от шумных заведений Магалуфа до коктейль-баров и ресторанов Пальмы.

Еще одна сильная сторона Майорки – кухня. Традиционные блюда здесь сочетаются с разнообразными кулинарными традициями.

Стоит попробовать тумбет – запеченное овощное блюдо, которое готовят слоями из картофеля, баклажанов, красного перца и томатного соуса. Еще одно традиционное блюдо – аррос-брут, или "грязный рис", сытный рисовый суп с мясом и сезонными овощами.

Менорка

На Менорке царит гораздо более медленный ритм жизни. Главные достоинства острова – пляжи, природа, а не крупные курорты и ночная жизнь.

Протяженность береговой линии превышает 200 км. Здесь есть десятки пляжей и бухт – от широких песчаных побережий до крошечных бухт, спрятанных между скалами и лесами.

Еще в 1993 году Менорка получила статус биосферного заповедника ЮНЕСКО.

Для активных туристов одной из главных достопримечательностей станет Ками-де-Кавальс – историческая прибрежная тропа, опоясывающая весь остров. По ней можно прогуливаться между пляжами и смотровыми площадками. Также на Менорке есть возможности для велосипедных прогулок, каякинга и парусного спорта.

Два главных города острова – Сьютаделья и Маон – расположены на противоположных его концах. Оба стоит посетить ради исторических улиц, церквей, оживленных площадей и многочисленных ресторанов.

Менорка также обладает значительным историческим наследием. Фактически весь остров можно назвать музеем под открытым небом: здесь насчитывается более 1500 доисторических памятников – одна из самых высоких концентраций древних монументов в мире.

Местная кухня основана на морепродуктах и овощах. Обязательно стоит попробовать сыр Маон-Менорка. Популярным местным блюдом также является кальдерета-де-лангоста – рагу из омара.

Ночная жизнь на Менорке есть, но это не лучшее место для любителей веселиться до рассвета. Вечера здесь обычно проходят за ужином, напитками и прогулками по старинным кварталам.

Ибица

Остров давно считается одним из самых известных клубных направлений Европы. Огромные ночные клубы и всемирно известные диджеи, среди которых Дэвид Гетта и Келвин Харрис, каждое лето привлекают сюда туристов. Среди самых известных клубов – Pacha и Amnesia. Но это лишь одна сторона Ибицы.

Октябрь, когда ночные клубы уже закрыты до следующего сезона, а погода ещё остаётся тёплой, хорошо подходит для знакомства с другой Ибицей, с её сосновыми холмами и живописными скалистыми побережьями.

Пляжи Ибицы очень разные: от оживленных участков с клубами до небольших бухт, главная привлекательность которых – необыкновенно чистая вода.

Одной из любимых локаций на западном побережье является Кала-Саладета. Здесь туристов ждут белый мелкий песок и прозрачная бирюзовая вода.

Для однодневной поездки с Ибицы прекрасно подходит соседний остров Форментера. Паром доставляет сюда всего за 30 минут. На острове – бирюзовое море и длинные пляжи, обрамленные дюнами и соснами. Чтобы увидеть больше, можно взять напрокат велосипед. Форментера – самый маленький из всех Балеарских островов.

Сама Ибица также славится незабываемыми закатами. Западное побережье выходит к Средиземному морю, поэтому здесь немало мест, откуда можно наблюдать, как солнце исчезает за горизонтом. Кафе Mambo в Сан-Антонио стало одним из самых известных мест для этого не случайно.

Возможно, для тех, кто мало знает об Ибице, станет неожиданностью её богатое культурное наследие.

Старый квартал города Ибица – Дальт-Вила – расположен внутри исторических укреплений и входит в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На острове также есть археологические памятники, в частности финикийское поселение Са-Калета и некрополь Пуч-де-Молинс.

Для семейного отдыха подойдут такие места, как Санта-Эулалия, где атмосфера значительно спокойнее, чем в основных клубных районах. А север острова известен богемной атмосферой, уютными отелями и виллами, а также так называемыми "хиппи"-рынками.

Среди местных блюд стоит попробовать булит-де-пейш – рагу из скальной рыбы и картофеля, сваренных в бульоне с шафраном и чесноком. Еще одно традиционное блюдо – энсалада-пайеса, салат из отварного красного картофеля, помидоров, зеленого перца и лука.

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