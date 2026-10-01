Из-за дефицита бюджета правительство свернуло популярную программу для ветеранов

Спрос на программу оказался значительно выше, чем ожидалось.

В октябре заявки на выплаты по программе "Ветеранский спорт" на четвертый квартал приниматься не будут из-за нехватки финансирования. Имеющиеся финансовые ресурсы на данный момент исчерпаны, и для проведения октябрьского этапа необходимо дополнительное финансирование, сообщили в Министерстве по делам ветеранов.

"Однако на данный момент возможности выделить на это средства из государственного бюджета нет. Поэтому, к сожалению, в октябре новый этап подачи заявок в "Дие" не откроется, а выплаты в размере 1 500 грн в рамках этого этапа проводиться не будут", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спрос на программу "Ветеранский спорт" оказался значительно выше, чем ожидалось: в 2026 году на нее изначально было предусмотрено 600 млн грн – из расчета на 100 тысяч получателей ежеквартально. За три квартала ожидалось около 300 тысяч заявок, однако программой воспользовались более 800 тысяч раз.

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Из-за такого спроса в течение года на программу дополнительно направлялись средства. Всего в 2026 году осуществлены выплаты на сумму более 1,2 млрд грн – более чем вдвое больше первоначально предусмотренного объема.

"Таким образом, программа уже охватила столько участников, сколько позволяет бюджет на этот год. На выплаты были направлены все предусмотренные средства, в том числе и те, что вернулись за предыдущие периоды", – объяснили в пресс-службе.

В Минветеранов подчеркнули, что работают над тем, чтобы в 2027 году перевести программу из экспериментального формата на постоянную основу, её формат и объём финансирования будут определяться с учётом возможностей государственного бюджета.

При этом отмечается, что в проекте госбюджета на 2027 год на ветеранскую политику в целом предусмотрено 20,5 млрд грн – на 3 млрд грн больше, чем в 2026 году.

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В январе 2025 года Минветеранов запустило программу, в рамках которой участники боевых действий и ветераны с инвалидностью вследствие войны могли ежеквартально получать по 1 500 грн для оплаты спортивных занятий.

В начале сентября премьер-министр Сергей Корецкий объявил, что Кабмин ввел жесткий режим экономии бюджетных средств с целью финансирования Сил обороны.

Из-за сложной ситуации с государственными финансами правительство отложило расходы, не являющиеся первоочередными. В то же время, по словам премьер-министра Сергея Корецкого, в первую очередь будут финансироваться оборона, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

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