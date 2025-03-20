Миллионы украинцев каждое лето отдыхали в Крыму, потому что полуостров является украинской землей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, почему украинцы любят Крым. Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.

"Трамп со мной не поднимал этот вопрос. Мы когда-то говорили с ним о Крыме еще в сентябре в Нью-Йорке. Просто его интересовало, как это выглядит, почему украинцы так любят, потому что он слышал, что украинцы очень любят Крым и тому подобное. Мы просто об этом говорили. Я ему сказал, что это уникальная природа. Это наша неотъемлемая часть. Это наш украинский полуостров", - сказал Зеленский.

Как отметил Зеленский, без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика полуострова связана с материковой Украиной.

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"Крым - это уникальная природа прежде всего. Это море, природа. Это туризм. А что самое главное для туризма? Все вам скажут - туристы. В Крыму нет туризма. В Крыму 11 лет нет туризма. В Крым приезжали летом 3 миллиона туристов. 2 млн 800 - украинцы. Это ответ. Можно, что угодно сделать, пятизвездочные отели, много разных зданий, но вы не завезете туда миллионы туристов. Украинцы там отдыхали, потому что это их полуостров, и с этим ничего никто не сделает", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что в оккупированном Крыму у людей нет заработных плат от туризма, ничего нет.

Слухи о признании Крыма российским

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке состоялась встреча Трампа и Зеленского.

Недавно издание Semafor со ссылкой на источники сообщило, что администрация США рассматривает возможность признать украинский Крым территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Представители администрации Штатов также обсуждали возможность того, чтобы США призвали и ООН признать Крым территорией России.

Россия незаконно оккупировала и аннексировала Крым в феврале-марте 2024 года.

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