Зеленский хочет, чтобы Трамп все сам увидел и понял, что есть разные удары россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он хотел, чтобы Дональд Трамп приехал в Украину, еще когда были выборы в США. Об этом он рассказал на онлайн брифинге с журналистами.

"Я хотел, чтобы Трамп или со своей командой, или с кем ему нужно приехал в Украину. Это очень важно: увидеть наши города, как они борются, как люди живут, как волонтеры собирают, в то же время молодые люди защищают страну, а кто-то отдыхает вечером", - сказал он.

Президент отметил, что жизнь в Украине разная.

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"Я хотел бы, что он увидел, что наша страна дышит, а сердце на востоке Европы бьется. Для меня это было бы важно. Общение с военными, я думаю, помогло бы президенту Трампу. Общение с людьми на улице, их отношение к Путину и россиянам, и возможно ли это простить за 50-100 лет", - сказал Зеленский.

По его словам, он "не хотел бы ему обо всем этом говорить":

"Чтобы он сам все это увидел, сам почувствовал и сделал выводы как опытный человек. Вот мое желание и поэтому я так предлагал".

Президент напомнил, что для Украины очень важна ПВО.

"Чтобы он увидел разбитые церкви и утраченную нашу историческую идентичность. Безусловно, мы это будем все восстанавливать, но мы понимаем, что такое ракетные удары по архитектурным ценностям. Это восстановить, как оно было, очень сложно и дорогостояще", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский хочет, чтобы Трамп все это увидел и понял, что есть разные удары.

"Есть такие удары, которые случайными нельзя назвать и все это ложь роспропаганды, что кто-то сам по себе стреляет. Я бы хотел бы, что он получил эту информацию. Когда мы говорим с ним о противовоздушной обороне, то имеем в виду воздушный щит. Когда в наших городах будет ПВО, то значит, что они защищены и даже какой-то аэропорт заработает. Это было бы для него большим успехом, если бы они могли выделить нам эти системы ПВО: прилететь на самолете в Украину, в другой город, например Одессу или Харьков. Таким образом посмотреть, как он помог людям, которые боролись. Думаю, что все это правильные шаги и поэтому мы открыты, и я всегда его приглашаю в Украину, если будет возможность. Для меня важно, чтобы он сам это смог и этого захотел", - добавил президент.

Отказ Трампа от поездки в Украину

В начале ноября Зеленский предложил Трампу посетить Украину в ответ на его постоянные заявления о том, что он закончил бы войну за 24 часа. Он подчеркнул, что готов объяснить ему за 24 минуты, почему это невозможно.

Тогда еще кандидат в президенты Трамп от визита отказался, заявив, что "в этот момент было бы неуместно ехать в Украину".

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