Еще вчера вероятность встречи была крайне низкой.

Президент Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Как сообщает "Голос Америки", встреча состоялась в Нью-Йорке.

Перед началом встречи оба сделали короткие заявления для прессы. В частности Зеленский сообщил, что хочет обсудить с Трампом необходимость прекращения войны и пути этого:

Путин не должен победить

В свою очередь Трамп заявил, что в "определенный момент" война в Украине должна закончиться.

"Эта страна прошла через такой ад, которого не было ни в одной стране, не было нигде. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация", - сказал он.

Трамп заверил, что у него были "прекрасные отношения" с Зеленским. в доказательство этого он вспомнил неудачную попытку своего импичмента в 2019 году, затеянную демократами.

"Одна из причин, по которой мы так легко победили, заключается в том, что когда президента [Зеленского] спросили, он сказал, что президент Трамп не сделал абсолютно ничего плохого. Он сказал это громко и четко, и на этом мистификация умерла. Это было очень благородно", - сказал Трамп.

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