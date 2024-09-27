Президент Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Как сообщает "Голос Америки", встреча состоялась в Нью-Йорке.
Перед началом встречи оба сделали короткие заявления для прессы. В частности Зеленский сообщил, что хочет обсудить с Трампом необходимость прекращения войны и пути этого:
Путин не должен победить
В свою очередь Трамп заявил, что в "определенный момент" война в Украине должна закончиться.
"Эта страна прошла через такой ад, которого не было ни в одной стране, не было нигде. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация", - сказал он.
Трамп заверил, что у него были "прекрасные отношения" с Зеленским. в доказательство этого он вспомнил неудачную попытку своего импичмента в 2019 году, затеянную демократами.
"Одна из причин, по которой мы так легко победили, заключается в том, что когда президента [Зеленского] спросили, он сказал, что президент Трамп не сделал абсолютно ничего плохого. Он сказал это громко и четко, и на этом мистификация умерла. Это было очень благородно", - сказал Трамп.
Материал дополняется...