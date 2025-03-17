США также хотят призвали ООН признать Крым территорией России, пишет издание.

Администрация США рассматривает возможность признать украинский Крым территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на двух людей, знакомых с этим вопросом.

По их словам, представители администрации Штатов также обсуждали возможность того, чтобы США призвали и ООН признать Крым территорией России.

"Такой запрос согласовывал бы администрацию Трампа (Дональд Трамп - президент США, - ред.) с позицией президента России Владимира Путина, который давно считает Крым территорией своей страны", - пишет издание.

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Отмечается, что о такой вероятности стало известно на фоне подготовки телефонного разговора президентов США и РФ, который должен состояться во вторник, 18 марта.

В Белом доме, говорится, от комментариев по этому поводу отказались.

Издание напомнило, что представители администрации Трампа неоднократно открыто говорили о необходимости Украине пойти на территориальные уступки России, чтобы положить конец войне.

Сам же Трамп еще в 2016 году, баллотируясь на пост президента, впервые заговорил о признании Крыма территорией России. Также, напоминает Semafor, Трамп в интервью ABC News в 2018 году сказал:

"Из того, что я слышал, жители Крыма скорее были бы с Россией, чем там, где они были".

Толчок США к официальному признанию Крыма, вероятно, вызовет огромную реакцию со стороны Европы, а также Киева, говорится в публикации.

Предстоящий разговор Трампа с Путиным: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, США и РФ находятся "за десять ярдов" от достижения мира в Украине, считает администрация США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Трамп готов задействовать "рычаги давления" на Россию, если предстоящий разговор с российским лидером Владимиром Путиным по Украине не оправдает ожиданий.

По словам Левитт, вопрос уступок Киевом территорий обсуждался США и Украиной. Она также подтвердила, что во время телефонного разговора Трамп и Путин обсудят судьбу Запорожской АЭС.

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