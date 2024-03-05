Заявления министра иностранных дел страны Петера Сийярто добавляют неопределенности плану избрания Рютте на должность.

Венгрия выступает против того, чтобы премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал новым генеральным секретарем НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто, сообщает Politico.

Издание отмечает, что треть из 31 страны-члена Альянса до сих пор не определились относительно поддержки Рютте, которого поддерживают США. В то же время Рютте является давним критиком нынешнего правительства в Будапеште.

"Мы, конечно, не можем поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО лица, которое ранее хотело поставить Венгрию на колени", - сказал Сийярто, напомнив эпизод, произошедший в 2021 году, когда Рютте осудил новое законодательство против ЛГБТ.

СМИ напоминает, что замечания Сийярто прозвучали за несколько дней до встречи президента Венгрии Виктора Орбана с Дональдом Трампом в США.

"Лондон, Париж и Берлин также пообещали поддержать кандидатуру Рютте на должность генсека НАТО. Имея репутацию "рассказчика о Трампе", Рютте считался бы идеальным партнером в некоторых кругах, если бывший президент, скептик по НАТО, победит на выборах в США в ноябре", - пишет издание.

В то же время авторы отмечают, что группу "стран восточного фланга", расположенных вблизи российской границы, также не убедила заявления Рютте - но по другим причинам.

"Страны Балтии недовольны отсутствием обязательств Рютте по расходам на оборону Нидерландов, а президент Румынии Клаус Йоханнис недоволен длительным сопротивлением Нидерландов присоединению его страны к Шенгенской зоне. В прошлом месяце Йоханнис сказал союзникам, что решил бросить вызов Рютте", - говорится в статье.

Венгрия и НАТО - последние новости

Во вторник, 5 марта, новый президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию вступления Швеции в НАТО. Этот документ он подписал в первый день пребывания на этом посту.

26 февраля парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. За принятие соответствующего решения проголосовали 188 венгерских депутатов, против - 6. Впрочем, чтобы закон вступил в силу, еще требовалась подпись президента Венгрии.

В январе парламент Турции проголосовал за ратификацию присоединения скандинавской страны к Североатлантическому Альянсу. Последней страной, которая не приняла соответствующее решение, оставалась Венгрия.

Вас также могут заинтересовать новости: