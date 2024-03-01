Премьер Нидерландов заверил, что даже на 10-й год после авиакатастрофы, "раны не зажили", но добавились новые военные преступления россиян.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал неминуемое наказание российским военным преступникам за сбитие гражданского самолета MH-17 в 2014 году. Как передает корреспондент УНИАН из Харькова, об этом Рютте заявил во время подписания соглашения по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Раны от 17 июля 2014 года до сих пор не зажили. Мы объединены с украинцами в нашей скорби, потому что украинцы также сейчас теряют своих родных. Трагедия MH-17 укрепила нашу связь с вами. Мы активно работаем для того, чтобы все виновные в военных преступлениях оказались в трибунале в Гааге. Мир и справедливость должны победить", - сказал Рютте.

Как добавил президент Зеленский, город Харьков специально был выбран для подписания Соглашения о гарантиях безопасности с Нидерландами, ведь именно отсюда голландцы получали тела родственников, погибших во время катастрофы МН-17 10 лет назад.

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"Мы вместе сегодня в Харькове. Это символично. Именно из Харькова в 2014 году возвращали тела погибших MH-17, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Тогда погибли целые семьи. Как сейчас умирают украинцы. Террор не знает границ, поэтому важно ему вместе противостоять", - сказал президент Украины.

Как подписывали соглашение по безопасности в Харькове

1 марта Украина подписала историческое соглашение по безопасности с Нидерландами. Оно регламентирует военную, финансовую и другую помощь от голландского правительства для Украины.

Центральными пунктами документа являются поставки из Нидерландов оружия (самолетов F-16, артиллерийских систем и т.д.), финансовая поддержка, помощь с евроинтеграцией Украины и создание трибунала для наказания военных преступников из РФ.

31 января Международный суд ООН признал лишь отдельные нарушения Россией Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, поскольку не стал исследовать финансирование пророссийских сепаратистов на Донбассе, которые непосредственно и сбили самолет MH-17.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал такое решение суда "позором международной судебной системы", а также "ошибкой и катастрофой".

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