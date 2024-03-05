Тамаш Шуйок одобрил документ в первый день пребывания на этом посту.

Президент Республики Венгрия Тамаш Шуйок во вторник, 5 марта, подписал протокол о ратификации страной вступления Швеции в НАТО. Об этом сообщается на сайте венгерского президента.

"Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО", - говорится в сообщении.

Добавим, что этот документ новый президент Венгрии подписал в первый день пребывания на этом посту.

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Ратификация Венгрией вступления Швеции в НАТО

26 февраля парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. За принятие соответствующего решения проголосовали 188 венгерских депутатов, против - 6. Впрочем, чтобы закон вступил в силу, еще нужна была подпись президента Венгрии.

Впоследствии появилась реакция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на поддержку парламентом Венгрии вступления Швеции в Альянс.

"Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда все союзники одобрили это решение, Швеция станет 32-м союзником НАТО. Членство Швеции сделает нас всех сильнее и безопаснее", - написал Столтенберг в соцсети Х.

В январе стало понятно, что Швеция идет в НАТО. Парламент Турции проголосовал за ратификацию присоединения скандинавской страны к Североатлантическому Альянсу. Позже документ подписал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Последней страной, которая не приняла соответствующее решение, оставалась Венгрия.

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