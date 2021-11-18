Злоумышленник вдохновился на ограблением сюжетом фильма.

Одно из самых громких ограблений банка в США раскрыли спустя 50 лет. Преступник сам признался в содеянном.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

В июле 1969 года 20-летний парень Теодор Конрад вообразил себя героем фильма о грабителях и похитил из банка в Кливленде 215 тысяч долларов, а это в эквиваленте на сегодняшний день – 1,7 миллиона долларов. Действовал грабитель непрофессионально, но работав кассиром в банке ему удалось засунуть кругленькую сумму в бумажный пакет и скрыться. Ограбление произошло в пятницу и до понедельника никто не знал об исчезновении денег.

Конрад стал одним из самых разыскиваемых беглецов в стране. И только сейчас полиции удалось установить его личность. Скрывался Конрад в Бостоне, сменив имя Томас Рэнделл.

Читайте такжеС бомбами и заложниками на крышах авто: в Бразилии банда устроила масштабное ограбление (видео)Оказалось, что о будущем преступлении он рассказывал друзьям, а вдохновился фильмом "Дело Томаса Крауна", где главный герой украл более 2 миллионов долларов. Дом грабителя находился рядом с местом, где снимали этот фильм. Дело оставалось нераскрыто до прошлой недели.

За все десятилетия он не вызывал никакого подозрения и был отличным семьянином и дружил с местными полицейскими. В результате вор признался в ограблении самостоятельно. Его предсмертную записку опубликовали некрологом, где написал свое настоящее имя и дату рождения. Он умер от рака легких в возрасте 71 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в Николаеве задержали грабителя, который, испугавшись камер видеонаблюдения на АЗС, передумал совершать ограбление и сбежал.

Автор: Анастасия Горбачева