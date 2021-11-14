Он вынес из банка 215 тысяч долларов.

В США установили личность мужчины, совершившего одно из самых громких в истории страны ограблений. Грабителя искали 52 года.

Об этом пишет BBC.

Ограбление произошло еще в 1969 году в Кливленде. 20-летний Тед Конрад, работавший кассиром в Society National Bank, вынес из учреждения 215 тысяч долларов.

Исчезновение денег обнаружили лишь через два дня.

Читайте такжеХакер взломал почту ФБР и атаковал спамом 100 тысяч человекПо данным следствия, после исчезновения Конрад сменил имя и сбежал в Вашингтон, затем в Лос-Анджелес, а впоследствии поселился в пригороде Бостона.

Следователи считают, что грабитель жил тихой жизнью. Он умер в мае 2021 года от рака легких.

Установить его причастность удалось благодаря некрологу в газете. Следователи сопоставили документы, которые он подал в 1960-х годах, с документами, которые он подавал под новым именем. Среди них нашли дело о его банкротстве.

Ранее сообщалось, что в США через 14 лет нашли насильника студентки.

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Автор: Людмила Жерновская