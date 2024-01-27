Лишь чудом никто не пострадал, обошлось без разрушений близлежащих домов.

В США посреди белого дня развалилась старинная церковь. Момент разрушения попал на камеры видеонаблюдения. По счастливому совпадению, во время инцидента никто не пострадал, пишет Connecticut Public.

Событие произошло в городке Новый Лондон, штат Коннектикут. Историческая церковь, построенная в 1850-х годах, рухнула в четверг. Шпиль на вершине каменной церкви рухнул, оставив огромную кучу обломков перед зданием.

"Горизонт города безвозвратно изменился, и мы потеряли значительную часть нашей истории. Конгрегация ... берет свое начало еще до основания города", - сказал в пятницу мэр Майкл Пассеро.

Ожидается, что церковь будет "полностью утрачена". По словам мэра, два оставшихся шпиля придется снять. Другие части церкви, которые считаются опасными, будут снесены.

Соседнее здание, общежитие для студентов колледжа Коннектикута, было эвакуировано, но было признано структурно безопасным, сообщили городские власти. Студентов временно расселили в соседнем отеле.

Разрушение церкви привело к закрытию нескольких близлежащих зданий, в том числе мэрии и почтового отделения. В самой церкви во время обвала находился один человек, но он не пострадал.

Владельцы соседних магазинчиков говорят, что им тоже очень повезло.

"Все эти камни упали прямо на их (церковную) собственность, а шпиль упал на церковь, а не на улицу. Это кажется каким-то чудом, что никто не пострадал", - говорят предприниматели.

Другие чрезвычайные события за рубежом

Как писал УНИАН, в ночь на 27 января в Польше произошло ДТП с участием пассажирского автобуса из Украины. В результате аварии пострадали 18 человек. Польские спасатели говорят, что в момент аварии шел снег и была гололедица.

Также мы рассказывали, что в Красном море йеменские хуситы подбили танкер с российской нефтью. Судно Marlin Luanda загорелось после попадания в него ракеты.

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