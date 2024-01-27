Ранее повстанцы обещали не трогать российские и китайские суда.

Йеменские хуситы подбили танкер с российской нефтью в Аденском заливе. Как сообщает BBC, судно Marlin Luanda загорелось после попадания по нему ракеты.

Танкер находится в управлении британской компании-оператора Trafigura. Журналистам BBC там сообщили, что пожар начался в одном из грузовых отсеков после ракетного удара, его удалось локализовать штатным противопожарным оборудованием. О пострадавших не сообщается.

По данным Bloomberg, танкер перевозил лигроин — он же нафта, смесь тяжелых углеводородов тяжелее бензина — российского происхождения. В компании Trafigura утверждают, что груз был приобретен в соответствии с санкциями, по цене ниже потолка, установленного западными странами почти год назад.

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Хуситы уже признали свою ответственность за этот удар, хотя ранее обещали не атаковать российские и китайские суда. Правда, Marlin Luanda ходит под флагом Маршалловых островов и управляется британской компанией. Официальные лица США сообщили, что в него попала противокорабельная баллистическая ракета.

Ситуация в Красном море

Как писал УНИАН, после начала военной операции Израиля в Секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, начали атаковать проходящие через Красное море торговые суда. Сначала атакам подвергались только суда, связанные с Израилем, но позже атаки стали менее избирательными.

Из-за резко возросших рисков большинство торговых судов, идущих по маршруту Европа – Азия, стали избегать кратчайшего маршрута через Суэцкий канал и Красное море. Вместо этого они огибают Африку с запада, что заметно увеличивает время и стоимость перевозок.

Чтобы ликвидировать угрозу для торгового судоходства, США и Британия начали наносить воздушные удары по объектам хуситов в Йемене.

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