Соглашение могут обнародовать уже на следующей неделе.

Участники переговоров в Сенате согласились значительно ограничить пересечение нелегальными мигрантами южной границы. Ожидается, что соглашение о дополнительных полномочиях США обнародуют уже на следующей неделе. Шаг направлен на прекращение волны мигрантов, которая охватила федеральную власть в течение последних нескольких месяцев, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что соглашение также ускорит процесс предоставления убежища. Дела будут рассматривать в течение шести месяцев, по сравнению с нынешней системой, при которой это может занять до 10 лет.

"Эти детали открывают новое окно в громкие переговоры, которые продолжаются уже несколько месяцев, поскольку лидеры Сената надеются, что им удастся присоединить соглашение к помощи Украине, Израилю и Тайваню, потому что надвигаются внутренние и международные кризисы", – говорится в публикации.

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Указано, что план также окажет давление на республиканцев, поскольку бывший президент Дональд Трамп призвал Республиканскую партию отклонить все, кроме того, что он называет "идеальным" законопроектом.

Вопросы границы в США и помощь Украине

Ранее УНИАН писал, что помощь США для Украины находится под угрозой. Республиканцы критикуют Трампа и говорят о "плане Б". Двухпартийные переговоры в Сенате США по соглашению о безопасности границ, которое поставили как условие дальнейшей помощи Украине, достигли критической точки.

Одновременно миграционный кризис в США набирает обороты и вышел на новый уровень – началось достаточно жесткое противостояние между федеральным правительством Джо Байдена и местными администрациями ряда штатов во главе с Техасом.

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