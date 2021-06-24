Военный вертолет Ми-8 разбился в поле в Гатчинском районе Ленинградской области.
При крушении погибли три человека, а разбившийся вертолет принадлежал Росгвардии и совершал тренировочный полет, сообщает агентство ТАСС.
"В 20:30 поступила заявка о падении военного вертолета на территории Гатчинского района Ленинградской области, деревня Корпикюля", - сказано в сообщении.
Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что вооружения на борту вертолета не было. СМИ сообщают, что погибли пилот, второй пилот и бортинженер.
Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия. Очевидцы в соцсетях публикуют фотографии с места крушения — на них виден столб дыма и еще один вертолет в воздухе. На кадрах видно, что воздушное судно после падения загорелось, корпус превратился в груду обломков.
Пожар, начавшийся после падения вертолета Ми-8, удалось ликвидировать.
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