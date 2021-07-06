Со слов спасателей, самолет упал, не дотянув 15-20 км до аэропорта.

В России на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-26 с пассажирами на борту.

Как пишет Telegram-канал 112, борт вылетел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Связь с самолетом пропала незадолго до посадки.

Сообщается, что на борту находятся 28 человек: 22 пассажира (в том числе находится ребенок) и шесть членов экипажа.

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«Предварительно, АН-26 мог упасть в 9 километрах севернее Палана вблизи угольного разреза», – говорится в сообщении.

По информации спасателей, видимость у Паланы, где пропал самолет, была нормальная, но сплошная низкая облачность.

Для поисков создан специальный штаб, район маршрута исследуют два вертолета и специальный самолет.

По информации Telegram-канал Baza, по предварительным данным, самолет рухнул в море из-за плохой видимости во время захода на посадку: «Связь с ним прервалась за 9 минут до посадки. Пока количество жертв и пострадавших остается неизвестным».

Как сообщает Telegram-канал Mash, со слов сотрудников МЧС, самолет упал, не дотянув 15-20 км до аэропорта.

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Автор: Катерина Шварц