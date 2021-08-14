Самолет-амфибия находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции. Он совершал полеты с территории провинции Адана.

В провинции Кахраманмараш на юге Турции разбился пожарный самолет типа "Бериев-200".

По предварительным данным, на борту самолета, арендованного в России, вместе с экипажем находились семь человек.

Самолет-амфибия находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции, совершая полеты с территории провинции Адана.

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Самолет потерпел крушение в районе долины Кысык района Бесен.

Губернатор провинции Кахраманмараш Фарук Джошкун сообщил "Анадолу", что самолет участвовал в тушении пожара, возникшего в районе Алмалы.

"В тушении пожара, начавшегося в лесном массиве в результате удара молнии, была задействована авиация. Вскоре связь с самолетом прервалась и он упал. В район крушения направлены отряды спасателей", - сказал Джошкун.

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Автор: Ирина Погорелая