Сам оппозиционер назвал свои слова шуткой.

Российские тюремщики заявили, что оппозиционер Алексей Навальный якобы дважды говорил о побеге из тюрьмы.

Как пишет ТАСС, это следует из решения Преображенского суда Москвы. Ранее он признал законной постановку Навального на учет как склонного к побегу.

"В ходе заседания [комиссии по постановке на профилактический учет] был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России ("Матросская тишина", - УНИАН), который сообщил о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег. Членами комиссии были исследованы представленные на заседании рапорты должностных лиц ФКУ СИЗО-1 ФСИН России. Решением комиссии он поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к совершению побега, сроком на три месяца", - следует из решения суда.

Сам Навальный на заседании суда по жалобе на решение о постановке его на профилактический учет объяснил свои слова о побеге шуткой.

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"В судебном заседании с использованием системы видео-конференц-связи Навальный указал на то, что протокол заседания комиссии сфабрикован, при его проведении было всего три человека. При принятии комиссией решения отсутствовали достоверные и проверенные сведения о намерении совершить побег. Имела место шутка при общении с сотрудниками изолятора", - говорится в решении суда.

Арест и приговор в деле Алексея Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

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Автор: Юрий Годован