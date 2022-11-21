Журналист утверждает, что армия в России настроена крайне радикально.

Российский журналист Михаил Зыгарь рассказал об обстановке, которая сейчас царит среди властной верхушки РФ.

"Все мои источники в Москве согласны: все изменилось, в Путина после Херсона уже почти никто не верит. Самое популярное сравнение в наши дни - с Милошевичем. Перспективы Путина мой источник, близкий к администрации президента, оценивает так: "Он всегда боялся показать слабость - а теперь показал, и всем очевидно, что его сейчас уничтожат. Дай Бог, ему осталось полгода". Конечно, он не может точно объяснить, что будет с Путиным - это скорее ощущение, чем конкретное знание, которое у него есть. Крупные российские бизнесмены, еще недавно заявлявшие, что грядущая зима станет для Украины крайне трагичной, а для Европы – страшным испытанием, теперь полностью пересмотрели свои прогнозы. Это не значит, что кто-то из них готов проявить инициативу, но все чего-то ждут", - написал он в материале Der Spiegel.

Он сообщает, что армия в России еще более радикальна.

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"Там есть большое недовольство всей администрацией оккупированных территорий и военной операцией в целом. Общая идея такова: московские чиновники только и делают, что выжимают деньги. Все прихвостни замглавы администрации президента, отвечавшего за "интеграцию" Херсонщины в Россию, на самом деле только воровали. Они не стали восстанавливать регион - как будто заранее знали, что все это будет бессмысленно", - написал Зыгарь.

Журналист утверждает, что многие из тех, кто беспощадно критикует Путина, его решения и саму войну, не осознают, насколько их критическое мышление разъедено пропагандой.

"Почти все рано или поздно стали говорить, что войну организовал Запад, что это ловушка, в которую заманили Путина. И что еще хуже, американцы делают все, чтобы уничтожить Россию и русских, так что эта война не закончится даже после падения "Пыни". Потому что якобы армия тогда примет командование и продолжит борьбу. Звучит довольно страшно - иногда кажется, что некоторые из моих собеседников сошли с ума под влиянием пропаганды. Однако, учитывая, как сильно изменились их оценки за последний год и как быстро испарилась их уверенность в непобедимости Путина, есть надежда, что нынешнее конспиративное мышление тоже не продлится долго", - добавил Зыгарь.

Ситуация во власти РФ: что известно

Ранее сообщалось, что отступление из Херсона стало "очень болезненным событием" для "российских элит", к ним пришло понимание того, что война против Украины проиграна.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину в Москве готовятся к возможному государственному перевороту. В РФ боятся, что против кремлевских властей будут использованы СМИ, соцсети, религиозные организации и даже гипноз.

Историк и политический аналитик Валерий Соловей считает, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев пока считается наиболее вероятным претендентом на пост президента Российской Федерации.