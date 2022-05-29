Заход военных судов был согласован всего пару недель назад.

В порт Хельсинки зашли четыре военных корабля стран НАТО.

Как сообщает Ylе, корабли прибыли из США, Германии и Франции. Американское и немецкое суда участвовали в военных учениях в Балтийском море.

Накануне Министерство обороны сообщило, что в Финляндии увеличится количество международных военных учений. На оставшуюся половину 2022 года запланировано еще 20 различных мероприятий боевой учебы, из которых 8 – новые.

Как заявил министр обороны Антти Кайкконен, новые военные учения – это часть подготовки к промежуточному этапу вступления в Североатлантический альянс и потенциальным попыткам России вмешаться в процесс принятия финской заявки.

Отмечается, что заход военных судов был согласован всего пару недель назад.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Финляндия и Швеция одновременно передали официальные заявки на вступление в НАТО.

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