По словам Йенса Столтенберга, сейчас в нашу страну поставляется все больше стандартного вооружения Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что в Украине идет "война на истощение". Именно в это превращаются боевые действия. Он призвал союзников готовиться поддерживать наше государство в течение длительного времени.

Соответствующие заявления генеральный секретарь Альянса сделал в интервью греческому порталу Capital.

"Мы должны быть готовы к долгому пути. Эта война может длиться долго, и мы должны быть готовы, поскольку никто не может сказать, как долго, но мы должны быть готовы к долгому периоду. И поэтому я призываю союзников оказывать поддержку [Украине], но при этом быть готовыми делать это в течение длительного времени и быть готовыми предоставить дополнительную помощь. Потому что сейчас это все больше становится войной на истощение", — заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь также высказался на тему поставок вооружения Украине. По его словам, сейчас союзники по НАТО передают все больше стандартных образцов техники Альянса. Позиция в этом плане изменилась, ведь сначала нашему государству присылали преимущественно советское оружие.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, когда закончится активная фаза войны. По его словам, до конца года она сведется почти к нулю. А переломный момент начнется в августе, когда западное вооружение поступит в разные подразделения и будет массово использоваться на поле боя.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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