Цены на аренду квартир в Польше растут из-за агрессии РФ и инфляции.

В июне больше всего подорожали квартиры-студии в польских городах Гданьске, Кракове и Вроцлаве – на 40% по сравнению с прошлым годом. Это самый популярный вид арендного жилья в Польше.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на отчет, подготовленный сайтом Otodom на заказ портала Bankier.

Гданьск - среди самых дорогих мест, где арендная плата за месяц выросла больше всего - на 7,2%, догнав цены в Варшаве. Больше всего цены выросли в промышленных Катовице и Лодзи, а также Люблине – ближайшем к украинской границе крупном городе. Однако средняя цена аренды в этих городах является самой низкой в стране. Причины – рост процентных ставок по кредитам, инфляция и большое количество беженцев из Украины.

Арендная плата немного снизилась в Щецине, Познани и Быдгоще – это крупные польские города, но менее популярные и известные среди украинцев.

В среднем квартиру в Варшаве площадью 30-45 кв. м. можно снять за 2900-3200 злотых (22,7-25 тыс. грн.), в Гданьске - 2800-3100 злотых в месяц (22 -24,2 тыс. грн).

"Из-за большого потока беженцев из Украины в Польше возник дефицит на рынке аренды жилья. В начале полномасштабного вторжения количество запросов на порталах недвижимости выросло более чем на 110%. Проблема с нехваткой жилья для беженцев стала самой острой для польских властей. В частности, из-за того, что большинство украинцев поселяются в крупных городах. Чиновники осознают факт чрезмерной нагрузки на большие города и начинают вести политику расселения, поощряя украинцев переезжать в небольшие города и села, где больше возможностей найти работу без знания языка и опыта. Это позволит беженцам стать более экономически самостоятельными. Местные чиновники для этого уже создают базу жилья, которое можно отдать для беженцев, в том числе бесплатного", - сказано в сообщении центра.

Украинцы в Польше: что известно

Эксперты отмечают сохранение тенденции миграции из Украины с момента вторжения России в 2014 году. Это изменило географию выездов в Польшу. Больше всего мигрантов – около 60% - ехали из центральных и восточных регионов Украины, когда еще 3-4 года до войны преимущественно выезжали украинцы из западных областей. Зато, если в течение 8 лет главным фактором миграции для 80,6% украинцев был экономический (в Польшу ехали работать из-за выше, чем в Украине зарплаты), то сейчас - в активную фазу полномасштабной войны - это фактор безопасности.

Как сообщал УНИАН, теперь украинцы могут путешествовать по странам Шенгена с цифровыми польскими документами.