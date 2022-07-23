Документ содержит самые важные данные - в т. ч. имя и фамилию, фото и номер PESEL.

С этой субботы электронное удостоверение личности для граждан Украины, добавлено в польском приложении Diia.pl, предоставляет право на пересечение границы.

Об этом сообщает пограничная служба Польши Twitter.

"Электронный документ в приложении Diia.pl, который выдается гражданам Украины, добавлен в каталог видов на жительство. Это означает, что завтра, 23 июля, вместе с действительным проездным документом он будет давать право пересекать границу",- говорится в сообщении.

Как сообщает Польское радио, для урегулирования передвижения граждан Украины в пределах Шенгенской зоны и пересечения внешней границы ЕС, 12 июля 2022 года Министерство внутренних дел и администрации Польши направило в Европейскую комиссию заявку на временное пользование документом Diia.pl как подтверждением законного пребывания в Польше. Информация о документе одновременно была отправлена в государства-члены ЕС и ассоциированные страны Шенгенской зоны.

Отмечается, что это первый цифровой вид на жительство в Европейском Союзе.

После официального уведомления электронный документ Diia.pl, которым владеет гражданин Украины или другой иностранец (пребывание которого на территории Республики Польша считается законным в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны), действует как вид на жительство, используемый вместе с действительным проездным документом для пересечения внешней границы ЕС. Это также позволяет перемещаться в пределах Шенгенской зоны в течение 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Документ Diia.pl доступен через мобильное приложение mObywat, который можно установить на мобильные телефоны с Android и iOS. Электронный документ содержит важнейшие данные - в т. ч. имя и фамилию, фото и номер PESEL.

Как сообщал УНИАН, Польша позволяет украинцам въезжать в свою страну по внутреннему паспорту, но сделать это можно лишь один раз.

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