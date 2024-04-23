Сунак пообещал выделить дополнительные средства на расходы на оборону в течение следующих шести лет.

Великобритания переводит свою оборонную промышленность на военные рельсы. Также страна увеличит расходы на оборону до 2,5% ВВП до конца этого десятилетия

Об этом объявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время визита в Польшу, сообщает AP. По его словам, это "самое большое укрепление нашей национальной обороны за поколение".

"В мире, который является наиболее опасным со времен окончания Холодной войны, мы не можем быть самодовольными. Когда наши противники объединяются, мы должны делать больше, чтобы защитить нашу страну, наши интересы и наши ценности", – подчеркнул он.

Сунак пообещал выделить дополнительные 75 миллиардов фунтов стерлингов (более 90 миллиардов долларов) на расходы на оборону в течение следующих шести лет.

"Мы переведем собственную оборонную промышленность Соединенного Королевства на военные рельсы. Один из главных уроков войны в Украине заключается в том, что нам нужны большие запасы боеприпасов и чтобы промышленность могла быстрее их пополнять", – сказал премьер британским войскам, которые служат на восточном фронте НАТО вблизи Украины.

Официальные данные свидетельствуют, что в прошлом году расходы Британии на оборону составили около 55,5 миллиардов фунтов стерлингов (более 69 млрд долларов). Это примерно 2,07% ВВП Соединенного Королевства, поэтому Великобритания опережает такие страны как Франция и Германия, но уступает Польше, США, Эстонии и другим.

Великобритания и Украина

Великобритания является одним из крупнейших доноров помощи нашей стране. На днях она объявила о крупнейшем в своей истории пакете военной помощи Украине.

Известно, что в него войдут 60 катеров, в том числе морские рейдовые суда и водолазные катера, а также морские пушки, более 1600 ударных и зенитных ракет, и дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow.

Кроме того, Украина получит более 400 транспортных средств, в частности 160 защищенных мобильных машин "Хаски", 162 бронемашины и 78 вездеходов. Также будет предоставлено около 4 миллионов патронов к стрелковому оружию.

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