По словам Коваленко, Россия может активизировать своих агентов в странах Европы.

Начиная с начала полномасштабной войны, Россия пытается навредить логистике, которая ведет западную помощь в Украину. Об этом заявил в эфире телемарафона военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Мы уже неоднократно были свидетелями того, что те или иные силовые структуры задерживали российских шпионов или агентов разведки РФ. Они и планировали такие террористические акты. То есть, разведка РФ работает и делает это неплохо, хотя ни одного такого террористического акта еще не было реализовано", - пояснил эксперт.

Он также отметил, что Москва может не только силой, но и другими путями попытаться остановить помощь, которая направляется в Украину.

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"Россия может активизировать других марионеток. Мы прекрасно помним, как в Польше фермеры перекрывали дороги и логистические магистрали. Эта угроза никуда не исчезла, она остается. А Польша - это основное логистическое направление для поставки всего необходимого для Украины. Так же Россия может активизировать политические силы и марионеток, которые есть в других странах. Например, в Румынии, которая также известна своей логистикой в Украину. Именно поэтому может быть угроза - активизация их сетей, марионеток, которые будут останавливать эти грузы", - пояснил эксперт.

Помощь от США: что надо знать

По мнению Reuters, помощь США подбодрит Украину, но после 2024 года Киев ждет неопределенность. Ведь пока нет никаких гарантий, что помощь будет поступать в будущем.

В то же время по мнению аналитика BILD Юлиана Репке, оружие и деньги Украине не помогут, если Киев не мобилизует еще 250 тысяч солдат.

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