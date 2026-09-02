Германия впервые открыто обвинила РФ в атаке: Politico раскрыл, о чем это говорит

В ответ в Евросоюзе могут ограничить выдачу россиянам 90-дневных туристических виз и свободы передвижения российских дипломатов.

Германия впервые так однозначно возложила на Россию ответственность за попытку атаки беспилотниками с взрывчаткой в районе аэропорта Лейпциг-Халле.

Теперь Берлин будет добиваться новых санкций ЕС против РФ, пишет издаине Politico. Как заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, российское руководство "относится к Германии с открытой враждебностью".

По его словам, попытка атаки в Лейпциге стала сознательным шагом Москвы, направленным на ухудшение и без того напряженных отношений между двумя странами.

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В добавок, министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что немецкое правительство считает Россию ответственной за произошедшее, несмотря на то, что расследование продолжается. Дело в том, что специалисты обнаружили в беспилотниках, атаковавших объект, признаки, характерные для российских гибридных операций.

"Конфигурация беспилотника, различные компоненты, взрывчатка и кибертехнологии – все это мы узнаем по другим российским гибридным операциям и войне против Украины", – заявил Добриндт.

Германия ожидает новых атак

В немецком правительстве считают, что инцидент в Лейпциге может быть не последним. Добриндт заявил, что Германия остается потенциальной целью будущих российских гибридных атак.

По его словам, непосредственными исполнителями могли быть агенты низшего звена, однако использованная техника свидетельствует о высокой технической подготовке и значительных организационных усилиях при планировании операции.

"Мы предполагаем, что Германия является целью дальнейших гибридных атак со стороны России", – отметил министр.

Он добавил, что в будущем Москва может попытаться нанести Германии еще больший ущерб.

Жесткость нынешней реакции Берлина свидетельствует об изменении подхода немецкого правительства к Москве. Германия уже разрешила своей внешней разведке проводить диверсионные и наступательные кибероперации в ответ на гибридные угрозы.

Германия закрывает консульство и усиливает давление на РФ

Издание отметило, что в ответ Берлин закроет российское консульство в Бонне 18 сентября. Также планируется усилить контроль при въезде российских граждан в страну и прекратить действие соглашения, регулирующего работу "Русского дома" в Берлине.

Кроме того, Германия предложит Евросоюзу ввести новые санкции против россиян, которых считают причастными к гибридным атакам. Берлин также будет добиваться усиления ограничений против российского "теневого флота".

По данным немецких властей, в ЕС также может быть поставлен вопрос об ограничении выдачи россиянам 90-дневных туристических виз и свободы передвижения российских дипломатов.

В ЕС и НАТО поддержали Германию

Решение Берлина уже получило поддержку европейских партнеров. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос, в том числе о дополнительных санкциях, будет обсуждаться главами внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также предупредил, что подтверждение причастности России к атаке неизбежно повлечет последствия.

Солидарность с Германией выразило и НАТО. "НАТО выражает полную солидарность с Германией после гибридной атаки России в Лейпциге", – заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, приветствовав объявленные Берлином ответные меры.

Дроны со взрывчаткой возле аэропорта

Напомним, что 4 августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом Ан-124 "Руслан" обнаружили упавший беспилотник. Специалисты идентифицировали груз дрона как взрывчатку.

В целом, в районе аэропорта Лейпциг-Халле были замечены три беспилотника, оснащенные взрывчатыми веществами.

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