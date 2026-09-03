По словам главы МИД, недавняя волна гибридных атак, поддерживаемых Кремлем, по всей Европе требует введения более жестких ограничений.

Польша призвала ограничить передвижения российских дипломатов в Европейском Союзе и усилить контроль за въездом граждан России на фоне недавних российских гибридных атак в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время совместной пресс-конференции со своими немецким и французским коллегами после совместной встречи в немецком городе Веймар, сообщает Politico.

По его словам, недавняя волна поддерживаемых Кремлем гибридных атак по всей Европе требует более жестких ограничений для российских дипломатов и граждан, путешествующих по странам блока.

"В конце концов, Россия пытается разрушить ЕС изнутри, и ей не следует позволять пользоваться привилегиями свободного передвижения", - сказал он.

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Сикорский призвал ограничить свободу передвижения российских дипломатов по странам, где они аккредитованы, ограничить выдачу шенгенских виз гражданам России, требовать биометрические пропуска для россиян, въезжающих в ЕС, а также ограничить количество российских дипломатов в ЕС. Глава МИД Польши подчеркнул:

"У нас до сих пор слишком много российских дипломатов по всему Европейскому Союзу. По нашим оценкам, их более 2000, и мы считаем, что не менее 40 процентов из них выполняют задачи, несовместимые с их дипломатическим статусом. Они работают на агентства, которые также ведут террористическую деятельность в наших странах. Поэтому, в знак солидарности с Германией, мы должны принять все необходимые меры предосторожности для нашего населения".

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов поддержать дальнейшие шаги, "если этого потребуют обстоятельства".

Диверсии и гибридные атаки РФ в Европе - что известно

Как сообщал УНИАН, 4 августа в аэропорту немецкого Лейпцига ударный беспилотник целенаправленно врезался в украинский грузовой самолет, но не взорвался.

Германия обвинила Россию в попытке атаки беспилотника на аэропорт Лейпцига, что побудило членов Европейского Союза призвать к введению новых санкций против России.

Глава МВД Германии Александр Добриндт назвал это частью агрессивных гибридных действий России против Европы. Он подчеркнул, что действия России "вписываются в длинную череду попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, саботажа и агрессии, направленных против Европы".

Венгрия выразила готовность сотрудничать с Германией в противодействии гибридным угрозам со стороны России, особенно после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига.

В то же время российский диктатор Владимир Путин связал атаку беспилотников со взрывчаткой в районе аэропорта Лейпцига с внутренним политическим кризисом в Германии.

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