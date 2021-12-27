Уже через четыре дня пострадавшего выписали из больницы.

В районе столицы Индонезии, Джакарты, 35-летний охранник машиностроительного предприятия выжил после прямого удара молнии.

Мужчину ударило на рабочем месте, когда он шел по территории предприятия, пишет indonesia.on-24. Момент попал на видео.

В ролике видно, как человек с зонтом идет по открытой местности под дождем. Через несколько секунд в него ударяет молния, в разные стороны разлетаются яркие искры.

Читайте такжеВозле извергающегося на Канарах вулкана засняли грязную грозу (видео)После удара охранник упал на землю, затем попытался встать, но не смог, видимо, потеряв сознание. К нему стали подбегать коллеги.

Пострадавшего немедленно доставили в местную больницу. Он получил ожог руки, но выжил, и уже через четыре дня выписался.

Предполагается, что молнию могла привлечь рация в руке мужчины либо зонтик.

Ранее УНИАН писал, как в Чернигове во время снегопада зафиксировали чрезвычайно редкое явление - зимнюю грозу.

А в Бразилии девушка умерла после удара током от мобильника.

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