Редкое природное явление вызвал перепад температур.

В Чернигове жители города утром наблюдали зимнюю грозу.

Как передает корреспондент УНИАН, своими наблюдениями необычного для зимы природного явления жители города поделились в социальных сетях.

Журналист Владислав Савенок написал, что гроза началась в начале девяти часов утра.

"В 8:18 на перекрестке улиц Шевченко и гончей что-то мощно взблеснуло. Автоматически взглянул на штанги проехавшего троллейбуса, но он не пересекал места, где могло бы сверкнуть. И через секунды ударил гром. Гроза! Зимняя гроза в декабре!"- написал он.

При этом начался сильный снегопад и усилился ветер. За 20 минут все стихло, а еще через 20 - выглянуло солнце.

"Этакая она - блажь рождественского утра", - подытожил Савенок.

Жительница Чернигова Ольга Деркач выложила в сеть видео зимней грозы. Она отметила, что за 30 лет впервые наблюдает такое явление. Видео стало вирусным - собрало более сотни тысяч просмотров, несколько тысяч распространений и тысячу реакций.

Корреспонденты не только удивляются грозе зимой, но и пытаются ее объяснить. Правда, кое-кто видит в этом недобрый знак.

Метеоролог Юрий Сибирцев отметил, что гроза в Чернигове возникла во время прохождения куповодощової облака.

"Наблюдался раскат грома, сильный заряд снега и порывистый ветер. Синоптическая ситуация – котловина с холодным фронтом. Зимняя гроза - это довольно редкое явление", - заметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, появилось видео с молниями у вулкана Кумбре-Вьеха, который извергается на испанском острове Ла Пальма, входящий в состав Канарских островов.

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