Вероятно, на видео попало явление, когда молнии образуются в облаке пепла из жерла вулкана во время извержения.

Появилось видео с молниями около вулкана Кумбре-Вьеха, извергающегося на испанском острове Ла Пальма, входящем в состав Канарских островов.

Вспышки молний были замечены утром в субботу, 9 октября, сообщает The Guardian.

Вероятно, на запись попала так называемая грязная гроза - погодное явление, когда молнии образуются в облаке пепла, поднимающегося из жерла вулкана во время извержения.

Исследование, опубликованное в 2016 году журналом Geophysical Research Letters, показало, что во время извержений вулканов могут возникать молнии, потому что столкновение частиц пепла создает электрический заряд.

Извержение вулкана на Канарах: что известно

Вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма (Канарские острова, Испания) начал извергаться 19 сентября 2021 года. Извержение уничтожило более сотни строений, из 83 000 жителей острова было эвакуировано по крайней мере 6 000 человек.

В пятницу, 1 октября, лава стала вытекать из еще одного жерла.

Жители острова страдают от ПТСР. Люди вынуждены жить в условиях постоянного дрожания земли, гула и пепла в воздухе.

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Автор: Катерина Комолова