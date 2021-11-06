Участие в митинге принимают несколько тысяч человек.

В Грузии возле руставской тюрьмы, в которой содержится экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили проходит акция протеста.

Как сообщает Эхо Кавказа, протестную акцию проводит Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение". Главное требование митинга – перевести в частную клинику Саакашвили, который 37-й день продолжает голодовку в тюрьме. Ранее председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что их протест будет "растущим и перманентным", а демонстранты "не разойдутся до тех пор, пока не спасут Саакашвили", сообщает агентство "Новости-Грузия".

Меры безопасности у руставской тюрьмы усилены. На месте мобилизованы спецподразделения и сотрудники криминальной полиции, установлены ограждения. По указанию сотрудников МВД, ранее организаторам пришлось переносить сцену на новую локацию, немного дальше от стен пенитенциарного учреждения.

Участие в митинге принимают несколько тысяч человек. Многие пришли на акцию с государственными флагами, другие держат плакаты с надписями "Свободу Мише" и красные розы – символ революции 2003 года. К протесту присоединились гражданские активисты, общественные деятели и политики, представляющие разные партии.

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В правящей "Грузинской мечте" утверждают, что голодовка Саакашвили – это "фейк" и часть "деструктивного плана" оппозиции. Накануне глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что состояние экс-президента удовлетворительное, и все его жизненные параметры в норме. По его словам, Саакашвили употребляет каши и натуральные соки, а также принимает медикаменты, выписанные врачами.

Комментируя это, Саакашвили обвинил власти в спекуляциях и объявил об усилении своего протеста. Он отказался от всех пищевых добавок, рекомендованных врачами.

За несколько часов до начала протестной акции в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии провели брифинг, заявив, что Саакашвили из тюрьмы планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти. По версии ведомства, в планы экс-президента входит блокировка различных государственных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, а также убийство одного из лидеров оппозиции.

При этом было отмечено, что к исполнению задуманного сторонники Саакашвили приступят сегодня же.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, имеющий гражданство Украины вернулся на родину, в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов. Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы.

В настоящее время Саакашвили содержат в руставской тюрьме, он объявил голодовку, поскольку считает себя политзаключенным. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную клинику.

3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили.

10 ноября должен начаться судебный процесс над Саакашвили по делу о погроме в телекомпании "Имеди", и власти, исходя из мер безопасности, рассматривают вопрос о том, чтобы организовать суд в Руставском пенитенциарном учреждении.

Автор: Екатерина Гирнык