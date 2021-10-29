Экс-президент Грузии подтвердил свое уважение к врачам из консилиума и решил продолжить сотрудничество с медиками.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

"Проблемы коммуникации с Михаилом Саакашвили устранены, из-за чего Саакашвили прекратил крайнюю форму протеста - отказ от лечения, проведения анализов, тестов и т.д.", - заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в руставской тюрьме.

"Нам была предоставлена возможность пообщаться в такой форме, чтобы исключить возможность записи разговора между нами Службой госбезопасности. Из-за этого Михаил Саакашвили перестал усугублять свой протест - отказ от лечения, проведения анализов, мониторинга показателей и т.д.", - сказал Садзаглишвили.

По его словам, Саакашвили подтвердил свое уважение к врачам из консилиума и решил продолжить сотрудничество с медиками, передает Общественный вещатель Грузии.

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Задержание Саакашвили - что известно

Напомним, Михеил Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября – в день местных выборов. 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск – он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

Автор: Денис Прядко