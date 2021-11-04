Михеил Саакашвили голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса.

Удерживаемом в Грузинском СИЗО гражданину Украины, бывшему президенту Грузии, председателю исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилу Саакашвили сегодня сделали тесты, чтобы определить объективное состояние его здоровья в результате длительного голодания.

Об этом сообщила в своем Телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен сообщила, что встретилась с матерью Саакашвили, его украинским адвокатом Евгением Грушовцем и народным депутатом Украины Елизаветой Ясько.

"Госпожа Гиули Аласания (мать Саакашвили - ред.) обеспокоена состоянием здоровья сына, который на сегодня голодает 34-й день подряд и потерял 20 килограммов веса. Мать опасается, что длительное голодание может привести к необратимым последствиям для жизни и здоровья Михаила. Скачки давления, изменение пульса не позволяли провести анализы для определения объективного состояния здоровья Михаила. Наконец сегодня были сделаны все возможные тесты, результаты которых мы ожидаем", - отметила Денисова.

Она призвала руководство Грузии безотлагательно отреагировать на ухудшение состояния здоровья Саакашвили и предоставить ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в лечебном учреждении.

Задержание Саакашвили

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, который имеет гражданство Украины, вернулся на родину, в Грузию, незадолго до первого тура муниципальных выборов. Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касавшимся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении 6 лет.

Сейчас Саакашвили держат в руставской тюрьме, он объявил голодовку, поскольку считает себя политическим узником. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику.

Власти соглашаются госпитализировать его в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси. По информации адвокатов, в больнице этой тюрьмы планируется инсценировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.

28 октября адвокат Дито Садзаглишвили сообщил, что Саакашвили согласился на оказание ему медицинской помощи.

Автор: Инна Андалицкая