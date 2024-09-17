Франция, Германия и Польша выразили свою "непоколебимую и постоянную поддержку Молдовы" в ее заявке на вступление в ЕС.

Поддержка Украины гарантирует выживание соседней Молдовы, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник на конференции, посвященной проблемам расширения вмешательства России в регион.

"Все, что мы делаем для поддержки Украины, также означает содействие стабилизации в отношении Молдовы. Понятно, что больше всего беспокоит людей здесь: если Украина падет, Молдова станет следующей страной в очереди", - сказала Бербок, пишет Reuters.

Бербок посетила Кишинев для участия в Платформе партнерства с Молдовой вместе со своими коллегами из Франции, Румынии, Польши, Нидерландов и Литвы.

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Президент Молдовы Майя Санду, обвинившая Россию в попытке свергнуть ее правительство, заявила, что Молдова по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, и призвала партнеров увеличить свою поддержку.

"Война России против Украины, которую мы осудили с самого первого дня, нанесла огромный ущерб нашей экономике. Неопределенность, вызванная войной, продолжает серьезно сдерживать наше экономическое развитие и будет сдерживать его до тех пор, пока длится война", - сказала Санду.

В рамках платформы были подписаны соглашения о предоставлении Молдове более 300 миллионов евро в виде кредитов и 80 миллионов евро в виде грантов, сообщила пресс-служба правительства.

Союзники также приветствовали усилия Молдовы по вступлению в Европейский союз. Согласно Санду, Молдова, которая находится между Украиной и НАТО, а также членом ЕС Румынией, надеется присоединиться к блоку к 2030 году.

Франция, Германия и Польша выразили свою "непоколебимую и постоянную поддержку Молдовы" в ее заявке на вступление, согласно проекту резолюции, с которым ознакомился Reuters после встречи ведущих дипломатов трех стран.

Страны, известные как Веймарский треугольник, также пообещали поддержку молдавским вооруженным силам для защиты страны как на двусторонней основе, так и в качестве партнеров ЕС.

Российское вмешательство в Молдову

В Молдове заявили, что будут высылать российских дипломатов, если Москва предпримет новые действия, наносящие ущерб интересам страны.

Издание Reuters пишет, что после президентских выборов в марте Молдова выслала российского дипломата из-за того, что Москва открыла четыре избирательных участка в непризнанной Приднестровской молдавской республики. Молдова разрешила открыть один избирательный участок в Кишиневе.

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