Война РФ против Украины якобы привела к "опустошению" запасов Пентагона.

Пакеты американской военной помощи для ВСУ в последние месяцы были меньше, поскольку запасы оружия и оборудования Пентагона сократились. Об этом сообщает CNN.

"Речь идет о запасах, которые мы имеем, о чем (украинцы, - УНИАН) просят и о том, можем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что имеем сейчас", - приводит агентство слова одного из чиновников.

Как сообщает CNN, пополнение запасов также является проблемой. Ранее отмечалось, что в США наращивается производство оружия, в частности, 155-мм боеприпасов и зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Это оружие предназначено как для поставки Киеву, так и для пополнения американских запасов. "Но это многолетний процесс, который не сможет быстро удовлетворить растущий спрос", - говорится в материале.

До начала войны в Украине США каждый месяц производили примерно 15 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов.

После открытия новых заводов и производственных линий эти показатели увеличились до 40 тыс. снарядов, но Пентагону все равно понадобится больше года, чтобы достичь своей цели - производить 100 тыс. снарядов ежемесячно.

CNN напоминает, что в апреле Пентагон объявил об отправке оружия и оборудования на сумму до $1 млрд непосредственно со складов США в Украину. Это произошло после того, как в Конгрессе приняли дополнительный пакет финансирования.

Однако с тех пор стоимость ни одного нового пакета военной помощи не превышала $400 млн, а большая часть вообще стоила от $125 до $250 млн.

Военная помощь Украине - последние новости

Американская помощь для Украины почти на $6 млрд может "сгореть" до конца месяца. Чтобы этого не случилось, Конгресс должен принять решение о расширении полномочий Пентагона по поставкам оружия Украине.

В Пентагоне рассматривают и другие варианты того, как можно защитить помощь нашей стране, если в Конгрессе не проголосуют за финансирование.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский призвал США не задерживать поставки военной помощи, ведь каждая такая задержка приводит к ухудшению ситуации на фронте.

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