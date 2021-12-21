Среди прочего в администрации Байдена хотят ограничить возможность России импортировать смартфоны.

США рассматривают возможность принятия жестких мер экспортного контроля, чтобы подорвать экономику РФ в том случае, если в Кремле решатся на широкомасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявил источник Reuters в администрации президента США Джо Байдена.

По данным издания, эти меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных официальных лиц во вторник и станут дополнением к экономическим санкциям, которые администрация Байдена рассматривает в случае вторжения России после сосредоточения десятков тысяч военнослужащих вдоль украинской границы.

Читайте такжеЭкспорт российского газа по газопроводу Ямал–Европа значительно снизилсяВ их числе будут обсуждать "чрезвычайные" меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий, сказал чиновник на условиях анонимности.

Так, в администрации Байдена хотят ограничить возможность России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей, а также материалы из многих других секторов.

Чиновник на условиях анонимности отметил, что такие потенциальные меры будут беспрецедентными для России.

Также в администрации Байдена рассматривают возможность блокировки доступа компании Huawei к передовым полупроводникам, содержащим в себе американские детали. США планируют провести консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии, которые могут быть причастны к мерам, чтобы скоординировать свои усилия там, где это необходимо.

В издании отмечают, что на российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании, такие как Apple, Samsung и Huawei, которые попали в этом году под новый российский закон, требующий от них установки российского программного обеспечения.

Напомним, ранее лидеры стран Европейского Союза продлили действие экономических санкций против Российской Федерации еще на полгода. ЕС ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные сектора экономики еще 31 июля 2014 года.

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