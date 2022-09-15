Аресты коснулись нескольких десятков организаций из санкционного списка Евросоюза

Власти Финляндии арестовали активы граждан Российской Федерации, которые попали под санкции. Конфискованное оценивается примерно в 189 миллионов евро.

Об этом сообщает финский телеканал MTV Uutiset.

Отмечается, что аресты коснулись нескольких десятков организаций из санкционного списка Евросоюза. Всего действует двести различных видов временной или постоянной конфискации.

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"Расследования судебных приставов продвигались и будут продолжаться. Эта задача является долгосрочной и сложной. Кроме того, в санкционный список ЕС внесены новые фигуранты", - объяснил специалист по взаимодействию Аки Виртанен из Службы взыскания.

Под арест попало большое количество нематериальных активов - дебиторская задолженность, акции и денежные средства на счетах. Кроме того, конфисковали объекты недвижимости, промышленное сырье и транспорт.

Власти не рассказывают подробности отдельных арестов или лиц, у которых было изъято имущество. При этом указано, что за лето сумма увеличилась более чем в два раза. Ранее эта сумма составляла около 80 миллионов евро.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 апреля финская железная дорога вновь прекратила грузовые перевозки в Россию.

3 мая стало известно о том, что финская государственная железная дорога продает свои активы и разрывает контракты с Россией.

5 июля Финляндия арестовала сотни российских грузовых вагонов из-за санкций ЕС. При этом VR Group сообщила, что не планирует возобновлять движение поездов. Компания начала переговоры о продаже дочерних компаний, связанных с грузовыми перевозками на восточном направлении.

31 августа финский государственный железнодорожный оператор VR Group списал все поезда "Аллегро", которые курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

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