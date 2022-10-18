Денис Малюська отметил, что речь идет о нескольких сотнях миллиардов долларов США.

Генеральная ассамблея ООН примет решение о создании международного механизма принудительной выплаты репараций Российской Федерации для Украины. Это может произойти уже текущей осенью.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире национального марафона.

"Это будет означать, что сразу после этого мы сможем перейти к переговорам с конкретными странами, контролирующими российские активы, заморозили их у себя, чтобы они были переданы в специальный компенсационный фонд", - заявил министр.

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При этом он указал, что говорить о сумме российских активов, которые Украина может получить как репарации, сейчас невозможно. По его словам, речь идет о нескольких сотнях миллиардов долларов США.

Репарации для Украины - что известно

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что у Украины нет перспектив получить репарации от России в международных судах. Ведь Россия заявила о выходе из Совета Европы и на уровне своего законодательства установила, что решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта 2022 года, в стране не будут выполняться.

Она добавила, что конфискованных на сегодняшний день российских средств не хватит для восстановления Украины.

9 сентября министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина потребует не менее 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество на заседании ООН в октябре поддержать резолюцию об обязательствах России по выплатам репараций за войну в Украине.

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