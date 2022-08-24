Если это произойдет, Россия создаст проблемы со стоимостью жизни в сто раз хуже текущих.

Потенциальное восстановление отношений с Российской Федерацией стало бы катастрофой для безопасности в евроатлантической системе. Если это произойдет, РФ создаст проблемы, влияющие на стоимость жизни, в сто раз хуже текущих.

Как передает портал Sky News, такое заявление сделал заместитель главы Минобороны Британии Джеймс Хиппи.

"Каждая вещь, которую я видел в течение последних шести месяцев, говорит мне, что это было бы катастрофой для безопасности в евроатлантической системе. Таким образом, не на 10, 15 или 20-летнем горизонте, а лишь через несколько лет мы окажемся в ситуации, когда Россия создаст проблемы со стоимостью жизни, которые в 100 раз хуже, чем то, что мы видим сейчас", — сообщил Хиппи.

По его словам, нормализация отношений могла бы действительно стать самым простым способом снизить расходы обычных граждан на жизнь. Однако через несколько лет они возникнут снова, только уже более существенные. Если проигнорировать российскую агрессию в Украине, то потом РФ может вторгнуться в страны Балтии, которые входят в НАТО.

"Мы должны встать на защиту Украины, чтобы все закончилось на условиях Украины. Какой бы ни была краткосрочная боль и расходы, мы создадим условия для безопасности в Евро-Атлантике", — добавил Хиппи.

Напомним, еще в мае премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормализовать отношения с Путиным невозможно. А покаяние за войну в Украине должно быть для него очень суровым.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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