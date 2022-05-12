Если начать договариваться с Кремлем, то повторится 2014 год.

Нормализовать отношения с Владимиром Путиным уже невозможно, а покаяние для него будет очень непростым. Если сейчас снова начать вести разговоры с Кремлем, то рискует повториться 2014 год, когда РФ аннексировала Крым и поспособствовала созданию так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Таким мнением поделился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью LBC Radio.

Ведущий эфира спросил, мог ли бы Путин вернуться на международную арену в случае "раскаяния". Джонсон ответил на это: "Сейчас покаяние будет очень непростым для Владимира Путина... Полагаю, нет ничего невозможного, но я просто не могу понять, как мы теперь можем нормализовать отношения с Путиным".

По мнению премьер-министра, если начать разговаривать с Кремлем, то рискует повториться 2014 год, когда РФ оккупировала Крым. Подавляющее большинство стран осудило этот акт агрессии и не признало полуостров российским.

"И мы ввели санкции, но в то же время мы как бы начали с ним разговаривать о будущем. И Путин в основном использовал это как способ проворачивать нож [причинять еще больше боли страдающему, — УНИАН] в Украине", — продолжил Джонсон.

Премьер-министр считает, что в случае заключения сделки с РФ на переговорах Путин мог бы поступить, как в 2014-м, и украинцы это знают.

"Так что краткий ответ — "нет". Никакой ренормализации, и Великобритания очень четко это понимает. Его [Путина] нужно остановить, и именно это Великобритания и пытается сделать, давая украинцам всю возможную военную поддержку для самозащиты. И мы продолжим это делать", — подытожил Джонсон.

Напомним, Великобритания помогает Украине обороняться от России с момента полномасштабного вторжения. В начале мая Джонсон выступил онлайн в Верховной Раде нашей страны. Он объявил о новом пакете помощи на сумму 3 миллиарда фунтов и рассказал, почему Запад не ввел превентивные санкции против РФ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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