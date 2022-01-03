Агенты афганской разведки вылили в канал в Кабуле около 3000 литров спиртного.
Об этом пишет The Guardian.
На видеозаписи можно увидеть, как агенты выливают алкоголь в канал. Спиртное изъяли во время рейда в столице.
Известно, что "Талибан" принимает жесткие меры против продажи алкоголя. В ходе операции арестовали трех дилеров.
Читайте такжеВ Польше появится десять новых городов"Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя", - сказал религиозный деятель в видео, размещенном Главным управлением разведки в Twitter.
Отмечается, что с момента захвата власти талибами в стране участились рейды, в том числе в отношении наркоманов.
— د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022
Ранее сообщалось, что радикальная исламистская группировка "Талибан" запретила женщинам в Афганистане лечиться без сопровождения мужчин.